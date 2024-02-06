وقالت آي.إف.آر إن السعر الاسترشادي الأولي للصكوك لأجل خمس سنوات تم تحديده عند حوالي 130 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، في حين تم تحديد السعر لصكوكها لأجل عشر سنوات عند 145 نقطة أساس فوق نفس المعيار.

وبحسب إفصاح للبورصة السعودية، الثلاثاء، قالت الشركة السعودية للكهرباء إنها بدأت طرح الصكوك بموجب برنامجها الدولي لإصدار الصكوك، مضيفة أن الطرح سيتم من خلال شركة ذات غرض خاص على مستثمرين مؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

وذكرت الشركة أن القيمة النهائية وشروط طرح الصكوك سيتم تحديدها بناءً على ظروف السوق، ومن المتوقع إغلاق الطرح غدا الأربعاء.

وتبلغ مدة استحقاق الصكوك 5 أو 10 سنوات بحسب ظروف السوق، وسيتم إدراجها في سوق لندن للأوراق المالية، وفقا للبيان.

وعينت الشركة كل من بنك ستاندرد تشارترد، وبنك إتش إس بي سي بي إل سي، وإس إم بي سي نكو لأسواق المال المحدودة، وبنك إم يو إف جي سكيوريتيز في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بي إل سي، وميزوهو إنترناشونال بي إل سي، وجي بي مورغان سكيوريتيز بي إل سي، والراجحي كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، وبنك دبي الإسلامي، وبيتك كابيتال للاستثمار، وبنك الصين بي جى اس سي كمدراء للطرح المحتمل.