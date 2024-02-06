وأظهر بيان للمندوبية السامية للتخطيط، مساء الاثنين، ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في السوق المحلية بمقدار 138 ألفا، ليستقر عند 1.58 مليون فرد.

وزاد معدل البطالة في الوسط الحضري من 15.8 بالمئة في 2022، إلى 16.8 بالمئة خلال 2023، كما زادت بطالة الأرياف إلى 6.3 بالمئة صعودا من 5.2 بالمئة.

وبلغت بطالة الشباب بين 15-24 عاما خلال العام الماضي نحو 35.8 بالمئة.

وفقدت سوق العمل المغربية 157 ألف فرصة عمل خلال 2023، وسط صعوبات اقتصادية مرتبطة بالجفاف في البلاد، إذ يشغل القطاع الزراعي أزيد من 40 بالمئة من اليد العاملة.

وللعام الخامس على التوالي، يواجه المغرب تهديدا حقيقيا من جراء الجفاف وسط مخاطر تحدق بالقطاع الزراعي الذي يمثل عصب الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وأقرت الحكومة في وقت سابق برنامجا وطنيا للتزود بالمياه لاستخدامها في الشرب والري للفترة الممتدة بين 2020 و2027، باستثمارات تبلغ 115 مليار درهم (12 مليار دولار).