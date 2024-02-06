وأغلق المؤشر نيكي منخفضا بنسبة 0.53 بالمئة عند 36160.66 نقطة، مع صعود 70 من مكوناته البالغ عددها 225 مقابل هبوط 154.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 0.68 بالمئة إلى 2539.25 نقطة.

واقتفى مؤشرا الأسهم اليابانيان أثر نظرائهما في وول ستريت، والتي أغلقت على انخفاض الليلة الماضية في ظل رد فعل السوق على تقارير النتائج المتباينة في الولايات المتحدة واستبعاد مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لأي خفض وشيك في أسعار الفائدة.

وأدت النتائج المالية إلى جانب ارتفاع أسعار الأسهم إلى بعض عمليات جني للأرباح.

وكانت تويوتا موتور من بين الشركات التي أعلنت الثلاثاء عن أرباح الربع الثالث. وأعطى سهم الشركة ذو الثقل دفعة وجيزة للسوق بعد الإعلان عن رفع توقعات أرباح التشغيل للعام بأكمله بنحو تسعة بالمئة.

وصعدت أسهم شركة صناعة السيارات بنسبة 4.78 بالمئة في انتعاش حاد بعد انخفاضها في الجلسة الصباحية.

ومن بين الأسهم الأخرى التي ارتفعت بفضل النتائج المالية الإيجابية سهم ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة الذي ارتفع 6.43 بالمئة محققا أفضل أداء اليوم، يليه سهم نيبون إلكتريك جلاس الذي ربح 5.88 بالمئة.

كما ارتفعت الأسهم المرتبطة بأشباه الموصلات. وتقدم سهم أدفانتست بنسبة 2.95 بالمئة بعدما سجل سهم إنفيديا صعودا قياسيا جديدا الليلة الماضية عقب رفع بنك غولدمان ساكس سعره المستهدف.

وجاءت أكبر خسائر بالنسبة المئوية في المؤشر من سهم أومرون كورب لتصنيع المعدات الكهربائية الذي هوى بنسبة 15.27 بالمئة، يليه سهم باسيفيك ميتالز بانخفاض 10.07 بالمئة وياماتو هولدنجز لخدمات التوصيل الذي هبط 7.28 بالمئة.