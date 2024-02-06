وبموجب الصفقة الحالية التي تنتهي في عام 2028، تستورد شركة بترونت 7.5 مليون طن متري سنويا من الغاز الطبيعي المسال من قطر بخصم قدره 12.67 بالمئة مقارنة بأسعار العقود الآجلة لخام برنت ورسم ثابت يبلغ 52 سنتا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وقال أحد المصادر لرويترز، إنه بموجب الاتفاق الذي جرى تجديده، ستلغى الرسوم الثابتة للغاز الطبيعي المسال القطري.

وقالت المصادر إنه من المتوقع أيضا أن توقع بترونت اتفاقا منفصلا لإمدادات الغاز الطبيعي المسال على أساس التسليم.

وذكرت رويترز الشهر الماضي أن شركة قطر للطاقة قد توقع اتفاقا طويل الأجل للغاز الطبيعي المسال يعرض شحنات مرنة بحسب الوجهة وأسعارا أقل للمشترين الهنود.

وتهدف قطر، أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى زيادة طاقتها للتسييل إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2027 من 77 مليون طن سنويا، ووقعت اتفاقات طويلة الأجل مع شركات أوروبية كبرى مثل شل وتوتال إنرجيز وإيني.

وتريد الهند رفع حصة الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة لديها إلى 15 بالمئة بحلول عام 2030، ارتفاعا من 6.2 بالمئة حالي في إطار جهود خفض الانبعاثات.