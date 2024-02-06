وقال العربي الوطني، المملوك بنسبة 40 بالمئة من قبل البنك العربي الأردني، في بيان على موقع "تداول"، إن إجمالي أرباح العمليات قد زاد بنسبة 16 بالمئة إلى 9.3 مليار ريال (نحو 2.5 مليار دولار) في العام المنصرم، مقارنة مع 8.02 مليارا كان قد سجلها خلال نفس الفترة من 2022.

وبلغت ربحية السهم للعام 2023 عند 3.33 ريالا للسهم، مقارنة مع 2.79 ريالا في 2022.

وعزا البنك سبب الارتفاع في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى:

ارتفع صافي الدخل ويعود ذلك بشكل رئيسي الى ارتفاع اجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 16.30 بالمئة، وقابل ذلك ارتفاعاً جزئياً في اجمالي المصاريف التشغيلية بنسبة 15.02 بالمئة.

هذا الارتفاع في الدخل التشغيلي يعود بشكل رئيسي الى ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة وصافي دخل الاتعاب والعمولات والذي قابلة انخفاضاً جزئياً في صافي دخل المتاجرة، صافي دخل الصرف الأجنبي والخسائر في صافي استثمارات مقتناة لغير أغراض المتاجرة.

الارتفاع في المصاريف التشغيلية يعود بشكل أساسي إلى ارتفاع في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة في القروض والسلف، رواتب ومصاريف الموظفين ومصاريف تشغيلية أخرى ومصاريف عمومية وإدارية والذي قابلة تعويضاً جزئيًا في مخصص قيمة الاستثمارات والموجودات المالية وأخرى.

وقال البنك في بيانه، إن صافي الدخل بعد الزكاة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2023 قد بلغت 827 مليون ريال مقابل 903 مليون ريال لنفس الفترة من العام السابق، ما يعني انخفاض بنسبة 8.4 بالمئة.