وفيما يأمل المستثمرون بخفض الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة هذا العام بنحو 6 مرات على الأقل، قال جيروم باول رئيس الفيدرالي، في تصريحات خلال عطلة نهاية الأسبوع، إن المركزي الأميركي يتوقع خفض الفائدة 3 مرات فقط هذا العام.

أكد جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في مقابلة تلفزيونية بثت الأحد، إن صانعي السياسة النقدية في المركزي الأميركي ما زالوا يتوقعون إجراء ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية تقريبًا خلال 2024.

وقال باول لبرنامج 60 دقيقة على شبكة CBS، إن "جميع" أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية يعتقدون أن البنك المركزي الأميركي سيخفض أسعار الفائدة من مستواها الحالي، وهو أعلى مستوى لها في 23 عامًا، والبالغ حاليا عند 5.25 إلى 5.5 بالمئة في وقت ما خلال عام 2024.

وكان صانعو السياسة، في المتوسط، يتوقعون خفضًا قدره 75 نقطة أساس في ديسمبر الماضي.

تحركات الأسواق

هبط مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 0.70 بالمائة أو ما يعادل 33.80 نقطة ليصل إلى 4,923.57 نقطة، وذلك بحلول الساعة 06:03 بتوقيت غرينتش.

في حين هبط مؤشر "ناسداك"، بنحو 126.83 نقطة أو ما نسبته 0.80 في المائة وصولا إلى 15,504.84 نقطة.

وتراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 1.03 في المائة توازي 398.53 نقطة ليبلغ مستوى 38,255.89 نقطة.