وقالت شركة لوكهيد في بيان، إن العقود الخاصة بمنظومة الدفاع الجوي الصاروخي للارتفاعات العالية (ثاد)، ستعزز قدرات التصنيع في السعودية، وتنقل الخبرة بما يدعم صناعة الدفاع بالمملكة.

وجاء الإعلان عن هذه الاتفاقات على هامش معرض الدفاع العالمي في العاصمة السعودية الرياض.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن الشركة السعودية للصناعات العسكرية (سامي) المملوكة للدولة، وقعت 11 اتفاقا خلال فعاليات المعرض.

وقالت الوكالة، إن الاتفاقيات تهدف إلى ‭"‬توطين منظومة التصنيع الدفاعي، ورفع الجاهزية العسكرية، وتعزيز المشاركة الصناعية"، فضلا عن تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في القطاع.

وشملت الاتفاقيات، عددا من المجالات المهمة التي تعزز من بناء القدرات النوعية في المجالات المستهدفة مثل: نقل وتوطين التكنولوجيا، وبناء خطوط إنتاج محلية، فضلا عن تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في القطاع.