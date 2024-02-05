ومن المقرر أن يفتتح الشيخ مشعل الأحمد الصباح أمير الكويت والسلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان الأربعاء مصفاة الدقم، وهي مشروع مشترك لتكرير النفط الخام بلغت تكلفته 8.5 مليار دولار، ويقع في منطقة الدقم المطلة على بحر العرب على بعد نحو 530 كيلومترا جنوب غرب العاصمة مسقط.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، الاثنين، إن الشيخ مشعل الصباح سيغادر غدا الثلاثاء إلى سلطنه عُمان، في ثاني زيارة له خارج البلاد منذ توليه السلطة في 16 ديسمبر الماضي.

وقال العجمي لوكالة رويترز إن المصفاة، وهي مشروع مشترك بالمناصفة بين أوكيو العمانية وشركة البترول الكويتية العالمية، صدرت حتى الآن 70 شحنة من المنتجات البترولية لمختلف دول العالم.

وتنتج المصفاة منتجات مثل الديزل الذي يشكل ما بين 50 إلى 60 في المئة من منتجاتها، بالإضافة إلى الغاز البترولي المسال والنافثا ووقود الطائرات والفحم البترولي والكبريت.

وأكد العجمي أن توقيت افتتاح المشروع المقرر الأربعاء "مناسب" لأن الأسواق متعطشة والطلب العالمي كبير على المنتجات النفطية.

وقال "اليوم نرى أن هناك تعطشا للمنتجات (البترولية) وهناك طلبا عالميا أكبر وهامشا (لربح) التكرير أكبر مقارنة بسنوات سابقة".

وتتضمن استراتيجية الكويت النفطية تكرير 425 ألف برميل يوميا من النفط الكويتي خارج البلاد بحلول 2025.

وقال العجمي إن مشروع مصفاة الدقم سيجعل الكويت تحقق هذا الهدف، مشيرا إلى أن الاتفاق مع الجانب العُماني يتضمن مساهمة الكويت بنسبة 65 في المئة من الخام ونسبة 35 للجانب العُماني.

ووقعت مجموعة أوكيو للطاقة في سلطنة عُمان اتفاقية مع شركة البترول الكويتية العالمية والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) لتطوير مجمع بتروكيماويات في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في ديسمبر 2022.

وقال العجمي إن هذه الدراسة يتوقع أن تنتهي بنهاية مارس ليكون هناك وضوح حول جدوى مشروع مجمع البتروكيماويات من عدمه.