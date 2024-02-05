وأضافت أن الفائض قد يكون بسبب تراجع الإنفاق الحكومي الذي أشارت البيانات لتراجعه 40.7 بالمئة.

وبحسب النشرة الشهرية لأداء أبرز المؤشرات الاقتصادية والاستثمارية في المملكة، الذي أصدرته وزارة الاستثمار، الاثنين، فإن الميزانية العامة للدولة حققت إيرادات بقيمة 275.7 مليار ريال في الربع الأخير من العام الماضي، بانخفاض 13.3 بالمئة على أساس سنوي، فيما بلغت النفقات الإجمالية 215.7 مليار ريال.

وعلى مدار عام 2023 بأكمله حققت الميزانية العامة السعودية فائضا بقيمة 16 مليار ريال انخفاضا من 103.9 مليار ريال في العام السابق، وفق البيانات الأولية التي أشار إليها تقرير وزارة الاستثمار.