وذكرت الشركة في بيان أن رحلات دبلن انطلقت في مارس الماضي، وكان من المقرر أن تستمر حتى نوفمبر، إلا أنه جرى تقليصها بعد أسابيع قليلة من اندلاع المواجهات في غزة.

وأوضحت الشركة أن الرحلات لمراكش توقفت في أكتوبر وسط تحذيرات إسرائيلية من السفر إلى المغرب.

وكانت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس قد أدت لأن تقوم عدة شركات طيران دولية، بتعليق رحلاتها إلى تل أبيب في ضوء الأحداث الجارية.

لكن شركة العال أبقت على رحلاتها قائمة، ولم تلغ سوى بعض الرحلات التي تسيّرها شركات أجنبية بالتعاون معها إلى براغ ووارسو.