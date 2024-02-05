قال مات سيمبسون، أحد كبار المحللين في سيتي إندكس، "يقلص كبار المضاربين والصناديق المدارة انكشافهم الطويل على عقود الذهب الآجلة للأسبوع الرابع... ومع تكرار جيروم باول الإشارة إلى ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام، لا يزال هناك جدل حول ما إذا كان الذهب يمكن أن يرتفع عن هذا المستوى".

سجل مؤشر الدولار أعلى مستوى في ثمانية أسابيع، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى، في حين ارتفعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات إلى أكثر من أربعة بالمئة.

وأظهرت بيانات من وزارة العمل الأميركية، الجمعة، أن الوظائف غير الزراعية زادت 353 ألف وظيفة في يناير ، وهو ما يعادل نحو مثلي ما توقعه اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم عند 180 ألف وظيفة.

التغير في الأسعار

بحلول الساعة 0556 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2029.03 دولار للأونصة.

وخسر الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.4 بالمئة إلى 2045.50 دولار للأونصة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 22.56 دولار للأونصة، ونزل البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 939.26 دولار، بينما ارتفع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 894.99 دولار للأونصة.