وصعد نيكي بنسبة 0.54 بالمئة ليغلق عند 36354.16 نقطة مع ارتفاع 167 سهما من إجمالي الأسهم المدرجة عليه وعددها 225، فيما انخفض 56 واستقر اثنان.

أما المؤشر توبكس الأوسع نطاقا فزاد 0.67 بالمئة.

وكانت أسهم شركات تصنيع السيارات من بين أكبر المستفيدين من انخفاض الين مقابل الدولار منذ الجمعة، عندما أدت بيانات أقوى من المتوقع للوظائف إلى تراجع التوقعات بقيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بخفض الفائدة قريبا. ويدعم ضعف العملة قيمة الإيرادات المتحققة في الخارج ويجعل المنتجات أكثر قدرة على المنافسة.

وصعدت أسهم تويوتا موتور 1.37 بالمئة ونيسان 3.31 وهوندا 2.97 بالمئة. وقفز سهم مازدا موتور التي تعتمد بشكل خاص على المبيعات في الولايات المتحدة 4.13 بالمئة.

وارتفع الدولار إلى 148.82 ين، خلال تعاملات الاثنين للمرة الأولى منذ أواخر نوفمبر، بدعم من قفزة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل إلى 4.1 بالمئة.

ورغم قفزة العوائد فقد صعدت مؤشرات وول ستريت الرئيسية إلى مستويات إغلاق جديدة الجمعة.

واكتسب موسم إعلان النتائج زخما مع نهاية الأسبوع الماضي وسيصل إلى ذروته في منتصف فبراير.

وكانت النتائج المالية المحرك لأداء بعض الأسهم الاثنين إيجابا أو سلبا، إذ هوى سهم سوميتومو كيميكال بأكثر من سبعة بالمئة وكان أخبر الخاسرين على نيكي بالنسبة المئوية بعد أن خفضت الشركة توقعات أرباحها.

وعلى النقيض، قفز سهم باناسونيك هولدنجز 4.6 بالمئة بعدما أعلنت نمو الأرباح.