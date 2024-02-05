وقال البنك الأهلي السعودي في بيان على سوق الأسهم السعودية "تداول"، إنه حقق إجمالي ربح من العمليات خلال العام الماضي بواقع 34.6 مليار ريال، وبنسبة نمو 4.8 بالمئة، بالمقارنة مع العام الذي سبقه.

وبحسب البيان، أرجع البنك الارتفاع في دخل العمولات الخاصة خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق بنسبة 45.0 بالمئة نتيجة لارتفاع محفظة التمويل بنسبة 10.3 بالمئة وارتفاع في محفظة الاستثمارات بنسبة 4.2 بالمئة بالإضافة إلى ارتفاع سعر الفائدة.

كما أرجع البنك الارتفاع في صافي الربح خلال 2023 بنسبة 7.7 بالمئة، مقارنة بالعام الذي سبقه، إلى الزيادة في إجمالي دخل العمليات وانخفاض في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة.

وقال البنك إن إجمالي دخل العمليات قد ارتفع بنسبة 4.8 بالمئة نتيجة لارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة بنسبة 2.7 بالمئة وارتفاع الدخل من رسوم خدمات مصرفية بنسبة 5.1 بالمئة وارتفاع الدخل من تحويل عملات أجنبية بنسبة 23.1 بالمئة بالإضافة إلى ارتفاع في دخل الاستثمارات بنسبة 22.0 بالمئة قابله جزئيا ارتفاع في مصاريف العمليات الأخرى بنسبة 21.9 بالمئة.

وأوضح البنك الأهلي السعودي أن إجمالي مصاريف العمليات متضمنة خسائر الائتمان انخفض بنسبة 1.7 بالمئة، ويعود ذلك لانخفاض صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 45.3 بالمئة.

وبلغت ربحية السهم خلال السنة الحالية 3.23 ريالا للسهم، مقابل 3.03 ريالا في 2022.

كما ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 9.7 بالمئة خلال الفترة مقارنة بالسنة المنتهية في ديسمبر 2022 وذلك حصيلة لارتفاع محفظة التمويل بنسبة 10.3 بالمئة نتيجة لارتفاع محفظة تمويل الأفراد بنسبة 9.2 بالمئة معتمدة بشكل أساسي على الارتفاع في التمويل العقاري بنسبة 13.2 بالمئة بالإضافة الى ارتفاع محفظة تمويل الشركات بنسبة 12.9 بالمئة كان هذا مقترنًا بارتفاع في محفظة الاستثمارات بنسبة 4.2 بالمئة.

كما سجلت ودائع العملاء ارتفاعا بنسبة 3.8 بالمئة لتصل إلى 590 مليار يال خلال الفترة مقارنة بالسنة المنتهية في ديسمبر 2022.