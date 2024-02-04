وأضافت الشركة في بيان أن الاتفاقية تتضمن خيارا لزيادة حجم صادرات قطر للطاقة من المكثفات إلى "ميتسوي آند كو" عند توفر كميات إضافية من مشروع توسعة حقل الشمال للغاز الطبيعي المسال في قطر.

وغالبا ما تُستخدم المكثفات في إنتاج البنزين.

وكان رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا قد وافق على تعزيز العلاقات في مجال الطاقة والتعاون الاقتصادي مع الدوحة في يوليو تموز عندما زار قطر، أحد البلدان الرئيسية المنتجة للغاز.

وقالت شركة "ميتسوي آند كو" في أكتوبر إنها تدرس شراء حصة في مشروع توسعة حقل الشمال باعتباره وسيلة لضمان حصولها على إمدادات مستقرة من الغاز الطبيعي المسال.

ومن المتوقع أن يؤدي مشروع توسعة حقل الشمال إلى زيادة إنتاج قطر إلى 126 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنويا بحلول عام 2027، ارتفاعا من 77 مليون طن متري حاليا.