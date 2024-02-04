وقالت الصحيفة إن "جالديرما" تستعد لتنفيذ طرح عام أولي في سويسرا في النصف الأول من العام الحالي، مضيفة أن قيمة الشركة في الطرح قد تبلغ نحو 20 مليار دولار.

وقال مصدر لرويترز العام الماضي إن مالكي "جالديرما" أجلوا خطة الطرح العام الأولي بسبب أزمة ثقة في القطاع المصرفي.

وبعد وقت قصير من تأجيل إدراجها في السوق المالية، جمعت الشركة في يونيو نحو مليار دولار من طرح خاص لعدد من الأسهم.

واستحوذت إي.كيو.تي على "جالديرما"، ذراع منتجات العناية بالبشرة التابعة لنستله، في 2019.