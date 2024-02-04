وذكرت الشركة أن الاستحواذ يتوافق مع استراتيجية النمو التي تتبناها مجموعة stc وشركة solutions by stc، للتوسع في الأسواق الجديدة وخطوط الأعمال الواعدة، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بأسواق الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة والمنطقة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لـ solutions by stc، عمر بن عبدالله النعماني أن الاستحواذ ينتج شراكة استراتيجية بين solutions by stc و "ديفوتيم الشرق الأوسط" الأمر الذي يوسع نطاق الأعمال للشركتين.

وأشار إلى أن هذه الخطوة من شأنها تمكين عملاء الشركتين من مواكبة التطورات والابتكارات المتوالية في الخدمات التقنية والمنتجات الرقمية لتسريع التحول الرقمي لأعمالهم وتحقيقها لأهداف النمو والاستدامة.

وبين الرئيس التنفيذي لشركة "ديفوتيم الشرق الأوسط" المهندس أسامة الغول، أن الشراكة الإستراتيجية مع solutions by stc تمثل فصلاً جديداً لتطور الشراكة، كونها لاعباً رئيسياً في تمكين التحول الرقمي في السعودية.