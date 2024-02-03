وكانت شركة "جلينكور" السويسرية للسلع الأولية تمتلك في السابق حوالي 24 بالمئة من أسهم رأس المال في شركة روسنفت.

وقالت "روسنفت" في سبتمبر الماضي، إن جلينكور لم تعد مساهمة فيها في عام 2022، دون الخوض في تفاصيل.

وربما لا تكون الصفقة قد تمت نظرا لأن روسيا شددت بشكل مطرد متطلبات التخارج منذ أن بدأت الشركات الغربية في المغادرة بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن مصدر قوله إن المرسوم الجديد سيسمح لجلينكور باستكمال تخارجها.