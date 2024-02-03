وسجل المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" أعلى مستوى له على الإطلاق عند الإغلاق في ظل الأرباح القوية للشركات وتقرير الوظائف الأميركية لشهر يناير، مما عزز الثقة في الاقتصاد الأميركي.

تحركات الأسهم

خلال الأسبوع الماضي، سجلت المؤشرات ارتفاعا جماعيا، إذ صعد المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بنسبة 1.38 بالمئة إلى مستوى 4958.61 نقطة، كما اترفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 1.43 بالمئة إلى مستوى 38654.42 نقطة.

وصعد مؤشر "ناسداك" المجمع بنسبة 1.12 بالمئة في أسبوع، ليصل إلى مستوى 15628.95 نقطة.

وفي آخر تداولات الأسبوع، الجمعة، ارتفع مؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بواقع 52.35 نقطة أو 1.07 بالمئة.

بينما ربح المؤشر ناسداك المجمع 267.31 نقطة أو 1.74 بالمئة، وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 133.86 نقطة أو 0.35 بالمئة.