وذكر صندوق النقد الدولي، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر الثلاثاء، أنه رفع توقعاته لعام 2025 بواقع 0.3 نقطة مئوية بينما خفض توقعاته لعام 2024 بمقدر 0.5 نقطة مئوية مقارنة بتوقعاته السابقة في أكتوبر 2023.

وأشار الصندوق إلى أن التعديلات في التوقعات ترجع بصفة أساسية لتعكس الخفض المؤقت لإنتاج النفط في 2024، بما في ذلك التخفيضات المنصوص عليها من خلال "أوبك"، بينما من المتوقع أن يظل النمو غير النفطي قوياً.

كما رجح الصندوق ارتفاع النمو في إفريقيا جنوب الصحراء إلى 3.8 بالمئة في 2024، و4.1 بالمئة في 2025، مع انحسار الآثار السلبية للصدمات المناخية السابقة والتقدم تدريجيا في تسوية مشكلات الإمدادات.

وبحسب التقرير، فمن المتوقع تراجع النمو في آسيا الصاعدة والنامية من 5.4 بالمئة في 2023 إلى 5.2 بالمئة في 2024، و4.8 بالمئة في 2025، مع زيادة التوقعات لعام 2024 بمقدار 0.4 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات أكتوبر الماضي وهو ما يعزى إلى اقتصاد الصين حيث من المتوقع أن ينمو بنسبة 4.6 بالمئة في 2024 و4.1 بالمئة في 2025.

كما قدر تقرير صندوق النقد الدولي أن يظل النمو في الهند قوياً ويبلغ 6.5 بالمئة في 2024 و2025، مع رفع التوقعات بنسبة 0.2 نقطة مئوية للعامين وذلك انعكاسا لصلابة الطلب المحلي.

ولفت التقرير إلى انه من المتوقع ارتفاع النمو في أوروبا الصاعدة والنامية من 2.7 بالمئة في 2023 إلى 2.8 بالمئة في 2024، قبل أن يتراجع إلى 2.5 بالمئة في 2025، مرجعاً زيادة التنبؤات إلى اقتصاد روسيا الذى من المتوقع أن ينمو بنسبة 2.6 بالمئة في 2024.

كما من المتوقع تراجع النمو في أميركا اللاتينية والكاريبي من 2.5 بالمئة في عام 2023 إلى 1.9 بالمئة في 2024، قبل أن يرتفع إلى 2.5 بالمئة في 2025، وذلك نتيجة النمو السالب في الأرجنتين في سياق تعديل السياسات بدرجة كبيرة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي، بحسب تقرير صندوق النقد الدولي.