واختتم سوق دبي المالي عام 2023 بنجاح كبير مدفوعاً بالارتفاع الكبير في أنشطة التداول وتدفق رأس المال وزيادة في عدد المستثمرين الجدد إضافة إلى تحسينات على المنصّة الرقمية، وإطلاق برنامج مسرعات الاكتتابات العامة الأولية، والعديد من مبادرات السوق المبتكرة.

وجرى خلال اجتماع مجلس الإدارة مناقشة النتائج السنوية واعتمادها، ليتم فيما بعد تقديمها للمصادقة عليها خلال الجمعية العمومية العادية السنوية.

وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 280 مليون درهم، تمثل نسبة 3.5 بالمئة من رأس المال ونسبة 95 بالمئة من إجمالي الأرباح المحتفظ بها للتوزيع.

وبعد اجتماع مجلس الإدارة، قال هلال المري، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي : "شهد السوق طوال عام 2023 إنجازات مميزة أظهرت مزايا السوق المتمثلة في قدرته على التكيف والابتكار انسجاماً مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية"D33".

وأشار إلى دور السوق المحوري في تعزيز مسيرة النمو الاقتصادي، وترسيخ مكانة دبي مركزا عالميا لرأس المال مؤكداً التزام السوق بالتكيف والمرونة والحكمة بهدف المساهمة في نجاحات دبي المتواصلة وتعزيز مكانتها العالمية الرائدة في القطاع المالي. يعتبر سوق دبي المالي أحد أفضل البورصات أداءً على مستوى العالم بعدما صعد مؤشره العام بنسبة 21.7 بالمئة في حين حققت شركة سوق دبي المالي إجمالي إيرادات بلغت 541.6 مليون درهم في عام 2023، بما يمثل زيادة بنسبة 54 بالمئة عن إجمالي الإيرادات في العام الماضي 2023 والتي بلغت 351.2 مليون درهم، والتي شملت إيرادات بقيمة 346.2 مليون درهم من العمليات التشغيلية، و195.4 مليون درهم من عوائد الاستثمار وإيرادات أخرى.. في حين بلغ إجمالي النفقات المالية 212.2 مليون درهم مقارنة بـ 204.1 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي والمنتهية في ديسمبر 2022.

وخلال الربع الأخير من عام 2023 حقق سوق دبي المالي إجمالي أرباحا بقيمة 143.2 مليون درهم، مؤكداً بذلك على أدائه المالي القوي المتواصل، مقارنة بـ 58.1 مليون درهم خلال الفترة المقابلة من عام 2022.

وبلغ إجمالي الإيرادات في هذه الفترة 204 ملايين درهم، متجاوزا بذلك إجمالي إيرادات الربع الأخير من عام 2022 والتي بلغت 113.4 مليون درهم.

كما ساهمت الاستجابة الهائلة من جانب المستثمرين في بلوغ فائض الاكتتاب 163 مليار درهم، ليؤكد بذلك جاذبية السوق الكبيرة ومرونته المتنامية.

وإلى جانب النجاح الذي تحقق من خلال الإدراجات الجديدة، فقد شهد عام 2023 إنجازات مهمة لسوق دبي المالي تمثلت في نجاح مؤتمر "قمة الاكتتابات العامة الأولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" وإطلاق برنامج مُسرعات الاكتتابات العامة، باعتبارهما من الخطوات الهامة في مسيرة سوق دبي المالي كإحدى البورصات العالمية الرائدة ما ساهم بتوجيه البنية التحتية للاكتتابات العامة الأولية بأكملها، وتطوير رؤية السوق حول عملية الاكتتابات العامة.

وركز سوق دبي المالي اهتمامه خلال العام على التمويل المسؤول، من خلال مشاركاته في مبادرات التمويل المستدام، وأطلق السوق منصة تجريبية لتداول أرصدة الكربون خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "كوب 28".

تهدف هذه المبادرة إلى تحفيز جهات الإصدار على المساهمة بتحقيق أهداف الاستدامة لعام 2050، وإظهار التزام سوق دبي المالي بإحداث أثر بيئي إيجابي عبر إطلاق البرامج المبتكرة في هذا المجال.

وفي العام الماضي أيضاً، شهد سوق دبي المالي نمواً كبيراً في قيمته السوقية التي ارتفعت من 582 مليار درهم مع نهاية عام 2022 لتصل إلى 688 مليار درهم الفترة نفسها من عام 2023.

ويتوافق توزيع قطاعات القيمة السوقية للسوق بشكل كبير مع مزيج الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي، والذي يشمل القطاع المالي بنسبة 41 بالمئة، وقطاع المرافق بنسبة 22 بالمئة، وقطاع العقارات بنسبة 17 بالمئة وقطاع الصناعات بنسبة 15 بالمئة وقطاع خدمات الاتصالات بنسبة 3.4 بالمئة بينما ساهمت قطاعات أخرى مثل السلع الاستهلاكية في النسبة الباقية.

واختتم سوق دبي المالي عام 2023 بزيادة قوية في قيمة التداول بنسبة 12 بالمئة مقارنة بعام 2022 لتبلغ 101 مليار درهم وارتفع المؤشر العام للسوق بنسبة 21.7 بالمئة محققاً بذلك نمواً إيجابياً يضعه ضمن أفضل الأسواق المالية أداء على مستوى العالم.

وأدخل سوق دبي المالي العقود المستقبلية على مؤشره العام الذي يضم أكثر الشركات سيولة وأهمية وتأثيراً في السوق.. ويتيح تداول العقود المستقبلية للمستثمرين الاستفادة من أحد أفضل المؤشرات أداءً في العالم ما يدعم التنويع وزيادة فرص التحوط لكل من المستثمرين الأفراد والمؤسسات، وبالتالي تعزيز حركة السوق والسيولة.

وأطلق سوق دبي المالي آلية الحسابات المجمعة لحفظ الأوراق المالية، في إطار جهوده الهادفة لتعزيز التزامه بالابتكار وتسهيل الوصول إلى السوق.

وتعد هذه الخطوة الإستراتيجية بمثابة بوابة وصول للمستثمرين الدوليين إلى مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية، وبالتالي تعزيز مشاركتهم في المحفظة الاستثمارية المتنوعة لسوق دبي المالي.

علاوة على ذلك وبالتعاون مع إكس كيوب "xCube" اتخذ سوق دبي المالي خطوات لتعزيز إمكانية الوصول إلى السوق من خلال تقديم منصة الكترونية لفتح حساب تداول بشكل فوري، والذي بدوره يوفر الوصول السلس لعمليات التداول والاشتراك المباشر في الاكتتابات العامة وتوفير أدوات متقدمة لمراقبة السوق في الوقت الفعلي، مما يوفر للمستثمرين رحلة استثمارية فعالة ومبسطة.

وعلى خلفية الاهتمام المتنامي لدى المستثمرين الدوليين بأسواق رأس المال في دبي، ركز سوق دبي المالي خلال عام 2023 على التواصل مع المستثمرين لتعزيز مكانة السوق الرائدة بورصة عالمية رائدة.

ونجح سوق دبي المالي في تنظيم أربع جولات من "مؤتمر المستثمرين العالميين" والتي شملت مراكز مالية عالمية بارزة مثل لندن وسنغافورة، ونسختين من المؤتمر في نيويورك، وحظيت بمشاركة واسعة النطاق و العديد من الاجتماعات مع مستثمرين مؤسسيين وصناديق استثمارية عالمية.

جدير بالذكر أن مؤتمر المستثمرين الأخير في نيويورك، والذي عقد في نوفمبر 2023، سجلّ اجتماعات فردية بلغت 82 اجتماعاً شارك فيها ممثلون كبار عن 45 صندوقاً استثمارياً دولياً.

توفر مثل هذه المؤتمرات الفريدة رؤية قيّمة، وتساهم بشكل مباشر في زيادة مشاركة المستثمرين في سوق دبي المالي. وطوال عام 2023، حافظ المستثمرون الأجانب على حضورهم القوي في سوق دبي المالي، بإمتلاكهم نسبة 47 بالمئة من إجمالي قيمة التداولات، بمحصلة شراء بلغت 5.1 مليار درهم. ومع نهاية العام، وصلت حصة المستثمرين من القيمة السوقية إلى نسبة 20 بالمئة، واستحوذت المؤسسات الاستثمارية على نسبة 58 بالمئة من قيمة التداولات..كما جذب سوق دبي المالي بشكل قوي عددا من المستثمرين الجدد والذين وصل عددهم إلى 62,676 مستثمراً جديداً، منهم نسبة 73 بالمئة من المستثمرون الأجانب، لتتجاوز بذلك قاعدة المستثمرين الحاليين في السوق مليون مستثمر من أكثر من 200 جنسية، مما يؤكد على نجاح رحلة التحوّل الرقمي المستمرة في سوق دبي المالي.