وقالت المجموعة في بيان، إن أداءها المالي القوي جاء مدفوعاً بمستوى الطلب المرتفع من العملاء الحاليين والجدد عبر القطاعات الستة التي تركز عليها المجموعة، وذلك بفضل الأداء الإيجابي لاقتصاد دبي، والإستراتيجيات والمبادرات الحكومية الرامية لتحقيق التنمية الاقتصادية، إلى جانب البيئة الاستثمارية الجاذبة والمرنة التي تتميز بها الإمارة.

وفيما يلي أبرز النتائج المالية للمجموعة في 2023:

شهدت الإيرادات خلال السنة المالية 2023 نمواً بنسبة 10 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 2.2 مليار درهم، وهي أعلى إيرادات تحققها المجموعة على الإطلاق، وذلك بفضل معدلات الإشغال المرتفعة الناتجة عن النسب العالية للاحتفاظ بالعملاء والزيادة في عدد العملاء الجدد عبر محفظة المجموعة.

بلغ معدل إشغال الأصول التجارية والصناعية 89 بالمئة كما في 31 ديسمبر 2023، محققاً ثالث نمو متتابع، مع تسجيل زيادة كبيرة مقارنة بمعدل الإشغال في نهاية العام 2022 البالغ حينها 86 بالمئة.

شهد تأجير الأراضي الصناعية إقبالاً كبيراً في 2023 حيث ارتفعت نسبة الإشغال فيه إلى 94 بالمئة مقارنة بنسبة إشغال بلغت 81 بالمئة خلال عام 2022.

ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 23 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 1.7 مليار درهم، وارتفع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 76 بالمئة خلال السنة المالية 2023 مقارنة مع 68 بالمئة خلال السنة المالية 2022، وتُعزى هذه الزيادة الملحوظة إلى تحسن جودة الإيرادات نتيجة النمو الاقتصادي الملحوظ.

حقّق صافي الأرباح قفزة لافتة بنسبة 49 بالمئة على أساس سنوي إلى 1.1 مليار درهم، مدفوعاً بالنمو القوي عبر قطاعات الأعمال كافة، وانخفاض التكاليف التشغيلية والمالية نتيجة الجهود المستمرة التي تبذلها المجموعة لتعزيز كفاءة العمليات وخفض التكاليف لتلبية احتياجاتها التمويلية ودعم خطط النمو.

وصلت قيمة التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية، إلى 1.4 مليار درهم، بزيادة بنسبة 21 بالمئة على أساس سنوي، وذلك نتيجة لعمليات التحصيل القوية وتحسّن الأداء عبر الأصول المدرة للدخل.

في يونيو 2023، أنجزت مجموعة تيكوم اتفاقية إعادة تمويل للتسهيلات الائتمانية بقيمة 7.6 مليار درهم، والتي منحت المجموعة شروطاً تمويلية أفضل ومعدلات فائدة أقل، مما ساعدها على خفض تكاليفها المالية خلال النصف الثاني من العام واختتام السنة المالية بمستوى متميز للغاية لنسبة الدين إلى حقوق الملكية بواقع 0.7 ضعف. وفي إطار اتفاقية إعادة التمويل، يمكن للمجموعة الاستفادة من تسهيل ائتمان متجدد بقيمة 3.2 مليار درهم إماراتي للاستثمار في قطاعات الأعمال.

بعد إنجاز عملية تقييم من طرف مستقل، ارتفعت القيمة السوقية لمحفظة العقارات الاستثمارية للمجموعة بنسبة 7.7 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 22.9 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2023، محققة بذلك نمواً قياسياً بنسبة 18.2 بالمئة منذ تاريخ الطرح الأولي للمجموعة، مما يعكس الأداء المميز لأصولها التشغيلية.

نتائج الربع الأخير من عام 2023

ارتفعت إيرادات مجموعة تيكوم خلال الربع الأخير من عام 2023 بنسبة 17 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 579 مليون درهم، مدفوعةً بزيادة عدد العملاء الجدد بما في ذلك "يانغو" و"سوكوفو" و"هيمالايا ويلنس" و"نيوتريدور" وغيرها، بجانب استمرار الطلب القوي من العملاء الحاليين.

ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 61 بالمئة على أساس سنوي إلى 419 مليون درهم، ونما هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 72 بالمئة خلال الربع الأخير من عام 2023 مقارنة مع 53 بالمئة خلال الفترة نفسها من العام الماضي. ويُعزى الأداء القوي للأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى ارتفاع الإيرادات وتحسّن العمليات التشغيلية.

ارتفع صافي الأرباح بأكثر من ثلاثة أضعاف ليصل إلى 311 مليون درهم.

وتعليقاً على هذه النتائج، قال مالك آل مالك، رئيس مجلس إدارة مجموعة تيكوم: "كان العام 2023 عاماً مميزاً لاقتصاد دولة الإمارات وإمارة دبي، حيث سجلت العديد من القطاعات الاقتصادية أداءً قوياً ومنها قطاع العقارات التجارية في دبي الذي تفوق على أسواق العقارات في كبرى المدن العالمية، مما رسخ مكانة مجموعة تيكوم في تطوير مجمعات أعمال متخصصة وحيوية، فضلاً عن تعزيز دورنا مساهماً أساسياً في النمو المتسارع لاقتصاد دبي القائم على الابتكار والمعرفة.

وتابع قائلا: "كما واصلنا خلال العام 2023 التأكيد على قوة جاذبية أصول المجموعة وقدرتها على استقطاب عملاء جدد من أبرز الشركات العالمية والإقليمية الرائدة في قطاعاتها، فضلاً عن ترسيخ وتوسعة القاعدة المتنوعة من العملاء من خلال تقديم كافة المقومات والمزايا والحلول والخدمات التنافسية، الأمر الذي أسهم في تعزيز مكانة المجموعة وجهةً مفضلةً للمستثمرين والمواهب ورواد الأعمال من حول العالم. وواصلنا تحقيق نتائج مالية قياسية حيث سجلت المجموعة أعلى إيرادات وصافي أرباح على الإطلاق، إلى جانب حفاظها على مستويات سيولة وفيرة وميزانية عمومية قوية.

وأضاف: "ضمن إلتزامنا بتحقيق عوائد قوية للمساهمين وتماشياً مع سياسة توزيع الأرباح في المجموعة، أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 400 مليون درهم للمساهمين عن النصف الثاني من العام 2023. وهذا يعكس أداءنا القوي ونظرتنا المستقبلية المتفائلة إزاء قدرتنا على مواصلة زخم النمو في عام 2024".