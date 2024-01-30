وقالت ماري بارا الرئيسة التنفيذية لجنرال موتورز في رسالة للمستثمرين "يتزايد التوافق حول استمرار مرونة الاقتصاد الأميركي وسوق العمل ومبيعات السيارات".

وارتفع سهم الشركة بأكثر من سبعة بالمئة في تعاملات ما قبل الفتح.

وتتوقع جنرال موتورز أن يرتفع إجمالي مبيعات السيارات الكهربائية هذا العام إلى عشرة بالمئة من حجم المبيعات في السوق الأميركية من سبعة بالمئة في 2023.

وفي رسالة إلى المساهمين، سلطت بارا الضوء على تحركات شركة صناعة السيارات لإعادة سيولة إلى المساهمين، بما في ذلك 12 مليار دولار في عام 2023 من خلال إعادة شراء أسهم بعشرة مليارات دولار وزيادة توزيعات الأرباح 33 بالمئة.

وفيما يتعلق بنتائج أعمال الربع الرابع، أعلنت الشركة ارتفاع صافي الدخل 5.2 بالمئة إلى 2.1 مليار دولار من إيرادات بلغت 43 مليار دولار. وانخفضت الأرباح المعدلة قبل خصم الضرائب 54 بالمئة إلى 1.8 مليار دولار.

وبالنسبة للعام الماضي بأكمله، فقد ارتفاع صافي دخل الشركة، التي يقع مقرها الرئيسي في ديترويت بالولايات المتحدة، بنسبة 12 بالمئة رغم خسارة أكثر من مليار دولار عندما تم إغلاق العديد من مصانع الشركة الأميركية بسبب إضراب عمال السيارات الذي استمر ستة أسابيع.

وقالت شركة صناعة السيارات إنها حققت ما يزيد قليلا على 10 مليارات دولار العام الماضي كصافي دخل، في ارتفاع مقارنة مع 8.9 مليارات دولار عام 2022.

وبلغت إيرادات العام بأكمله للشركة 171.84 مليار دولار، بزيادة حوالي 10 بالمئة عما كانت عليه عام 2022. وتجاوز هذا الرقم أيضا تقديرات المراقبين البالغة 167.26 مليار دولار.

وتتوقع الشركة تحسنا طفيفا هذا العام رغم خططها لخفض أسعار بيع المركبات نتيجة لزيادة الخصومات.

وتتوقع الشركة وجود فرصة جيدة لتحسن صافي الدخل قليلا، من نطاق ما بين 9.8 مليارات دولار إلى 11.2 مليار دولار. كما تتوقع أن تتراوح ربحية السهم المعدلة بين 8.50 دولارات إلى 9.50 دولارات، مقارنة ب7.68 دولارات العام الماضي.

وصرح المدير المالي للشركة، بول جاكوبسون، للصحفيين بأن جنرال موتورز تستعد لانخفاض متوسط سعر مبيعات السيارات بنسبة ما بين 2 إلى 2.5 بالمائة هذا العام مقارنة بالعام الماضي مع تزايد المخزون وأسعار الفائدة المرتفعة.

كما قال إن جنرال موتورز خططت لخفض الأسعار خلال العامين الماضيين، لكن ذلك لم يتحقق.