وبحسب بيانات أحصتها وكالة الأناضول من هيئة الإحصاء التركية، فإنه ومع الذكرى السنوية الثالثة لـ "بريكست"، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 17 مليار و670 مليون دولار، بحلول نهاية العام الفائت 2023.

وبذلك تكون التجارة المتبادلة بين الطرفين قد حققت نمواً بنسبة 8.5 بالمئة، بعد أن كانت تبلغ 16.3 مليار دولار عام 2020 الذي شهد خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي.

وفي الوقت الذي بلغت صادرات تركيا إلى المملكة المتحدة، 10.9 مليار دولار عام 2020، فقد سجل هذا الرقم نمواً بنسبة 7.6 بالمئة ليصل إلى 11.7 مليار دولار نهاية 2023.

وحلت صادرات السيارات في المركز الأول بين الصادرات التركية إلى بريطانيا، بواقع 3 مليارات و295 مليون و479 ألف دولار، تلتها الأجهزة الإلكترونية والكهربائية بمليار و658 مليون و661 ألف، ثم الملابس الجاهزة بمليار و537 مليون و722 ألف دولار.