قال هان تان كبير محللي الأسواق في مجموعة إكسينيتي "يستفيد الذهب من نزول الدولار وعوائد سندات الخزانة، حتى مع استمرار مواجهة الأسواق لاحتمالات خفض سعر الفائدة الفيدرالية في مارس".

نزل مؤشر الدولار بنسبة 0.1 بالمئة، مما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى. ووصلت العوائد على سندات الخزانة الأميركية القياسية إلى أدنى مستوى لها في أسبوعين عند 4.0360 بالمئة.

بقلل انخفاض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.

ومن المقرر أن صدور قرار سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء، وذلك بعد ميله نحو التيسير في اجتماع ديسمبر. وتتوقع الأسواق إلى حد كبير أن يترك البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير في نهاية الاجتماع الذي يستمر يومين.

التغير في الأسعار

بحلول الساعة 1030 بتوقيت غرينتش، ارتفع السعر الفوري للذهب 0.2 بالمئة إلى 2035.54 دولار للأونصة. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 2034.90 دولارا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاتين بـ 0.5 بالمئة إلى 922.10 دولار للأونصة، بينما ارتفع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 984.84 دولار. وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 إلى 23.09 دولار للأونصة.