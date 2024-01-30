انكمش الاقتصاد الألماني في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، بحسب البيانات الأولية التي أصدرها مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، الثلاثاء، فيما يتوقع خبراء اقتصاديين أن يدخل أكبر اقتصاد في أوروبا في ركود فني آخر في الربع الأول من عام 2024.