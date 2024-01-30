وذكرت صحيفة الشعب اليومية أونلاين، أن إصدارات سندات الخزانة بلغت 11 تريليون يوان، في حين أن إصدارات سندات الحكومة المحلية وصلت إلى 9.3 تريليون يوان. وفي العام الماضي، بلغت إصدارات السندات المالية 10.2 تريليون يوان، بينما بلغ إجمالي إصدارات سندات ائتمان الشركات 14 تريليون يوان.

من جانب آخر، بلغت إصدارات الأوراق المالية المدعومة بالأصول الائتمانية 348.52 مليار يوان، ووصل إصدار شهادات الإيداع بين البنوك إلى 25.8 تريليون يوان.

وقد بلغت السندات القائمة المحتفظ بها في نهاية العام الماضي 157.9 تريليون يوان، بزيادة سنوية نسبتها 9.1 بالمئة، وفقاً للبنك المركزي الصيني.

وبلغ رصيد حيازات المؤسسات الأجنبية في سوق السندات الصينية 3.72 تريليون يوان، وهو ما يمثل 2.4 بالمئة من رصيد الحيازة في السوق.