وصعد المؤشر نيكي بنسبة 0.11 بالمئة ليغلق عند 36065.86 نقطة، مبتعدا عن أعلى مستوياته في وقت سابق، إذ تردد المتعاملون في الشراء النشط قرب نهاية الجلسة.

وارتفعت الأسهم المرتبطة بالرقائق، إذ ارتفع سهم أدفانتست بنسبة 1.69 بالمئة وسهم شين-إتسو للكيماويات ثلاثة بالمئة.

وصعد سهم شركة رينيساس للإلكترونيات المصنعة للرقائق بنسبة 2.81 بالمئة.

وارتفع سهم شركة دايكن إندستريز لصناعة مكيفات الهواء بنسبة 0.86 بالمئة.

وارتفع المؤشر توبكس الرئيسي بنسبة 0.09 بالمئة، مع صعود سهم نينتندو بنسبة 2.22 بالمئة وزاد سهم سوني بنسبة 0.87 بالمئة.

وتخلى المؤشر توبكس الأوسع نطاقا عن مكاسبه المبكرة ليغلق منخفضا بنسبة 0.1 بالمئة عند 2526.93 نقطة، وسجل سهم تويوتا موتور أكبر انخفاض من حيث الوزن النسبي عند 0.8 بالمئة.

وتراجع سهم هوندا موتور بنسبة 1.03 في المئة، وخسر سهم إيسوزو موتورز 3.32 بالمئة.

ومن بين أكثر من 1600 سهم في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، انخفض الثلثان، بينما ارتفعت معظم الأسهم الأخرى.