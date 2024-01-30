وأعلنت شركة صناعة السيارات اليابانية عن قفزة 7.2 بالمئة في مبيعات المجموعة العالمية العام الماضي، بما في ذلك مبيعات وحدة الشاحنات هينو موتورز ومصنعة السيارات الصغيرة دايهاتسو، مدعومة بمبيعات خارجية قياسية بلغت 8.9 مليون مركبة.

وأعلنت مجموعة فولكس فاغن، المنافس الألماني صاحب المركز الثاني، في وقت سابق من هذا الشهر عن زيادة 12 بالمئة في تسليمات العام الماضي إلى 9.2 مليون سيارة، مما يمثل انتعاشا بعد جائحة كورونا مع تراجع اختناقات سلاسل التوريد.

وصلت مبيعات سيارات تويوتا الأصلية فقط، والتي تشمل تلك التي تحمل الاسم نفسه وعلامة لكزس التجارية، إلى رقم قياسي بلغ 10.3 مليون سيارة في 2023.

وتشكل السيارات الهجين التي تعمل بالبنزين والكهرباء نحو ثلث تلك السيارات. وشكلت السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات أقل من واحد بالمئة.

ارتفاع تاريخي للقيمة السوقية

في سياق متصل، ارتفعت القيمة السوقية لـ "تويوتا" إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق خلال تعاملات الأسبوع الجاري، بدعم من انتعاش بورصة طوكيو في الآونة الأخيرة مع إقبال المستثمرين الأجانب نحو أسهم كبرى الشركات في اليابان.

وبلغت القيمة السوقية لشركة "تويوتا" حوالي 329 مليار دولار، في ظل ارتفاع سهمها لخمس جلسات متتالية، ويقارن ذلك مع قيمتها السوقية القياسية السابقة، والمسجلة في 11 مايو من عام 1987 عند 48.6 تريليون ين (حوالي 330 مليار دولار بسعر الين في الوقت الحالي)، وفق بيانات "إن تي تي".

وصعد سهم "تويوتا" بنسبة 14 بالمئة منذ بداية عام 2024 وحتى جلسة اليوم الثلاثاء، وأوضح مامورو شيمود، كبير الاستراتيجيين لدى "ريزونا" لإدارة الأصول، أن سهم "تويوتا" هو الخيار الأول بالنسبة للمستثمرين الراغبين في الدخول إلى السوق الياباني.

وتتوقع "تويوتا" تسجيل نمو في الأرباح الإجمالية بنسبة 65 بالمئة إلى 4.5 تريليون ين على أساس سنوي خلال العام المالي الذي ينتهي في 31 مارس القادم.