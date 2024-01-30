وأظهر التقرير السنوي الصادر عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن الصادرات إلى الدول العربية تصدرت قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال عام 2023 بقيمة 2.7 مليار دولار، تمثل 54 بالمئة من إجمالي الصادرات الغذائية محققة نسبة نمو في القيمة 17 بالمئة، يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 884 مليون دولار بنسبة نمو 15 بالمئة وتمثل 17 بالمئة من إجمالي الصادرات، الدول الأفريقية غير العربية بقيمة 467 مليون دولار، وتمثل 9 بالمئة من إجمالي الصادرات وحققت نسبة نمو في قيمة الصادرات بلغت 22 بالمئة، الولايات المتحدة الأميركية بقيمة 233 مليون دولار وتمثل 4 بالمئة من إجمالي الصادرات محققة نسبة تراجع بلغت 5 بالمئة، باقي المجموعات الدولية بقيمة 745 مليون دولار والتي تمثل 15 بالمئة من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة ومحققة نسبة نمو 14 بالمئة، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأرجع المجلس القيم الإيجابية في الصادرات نتيجة جهود الشركات المصرية المنتجة والمصدرة للأغذية المصنعة والتزامها بأعلى المواصفات الدولية التي سمحت لها باختراق مختلف أسواق العالم، وكذلك نتيجة الجهود الترويجية والتسويقية التي قادها المجلس التصديري للصناعات الغذائية خلال الفترة السابقة، بالتعاون ودعم وزارة التجارة والصناعة والجهات ذات الصلة بالمنظومة التصديرية.