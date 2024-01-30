واطلع الشيخ منصور بن زايد على الخدمات التي تقدمها منصة "آني" للدفع الفوري التي كانت شركة "الاتحاد للمدفوعات" قد أطلقتها خلال شهر أكتوبر في عام 2023 بجانب اطلاعه على مشروع التكنولوجيا الإشرافية "سوب تيك".

وشهد الشيخ منصور بن زايد إطلاق شركة "الاتحاد للمدفوعات" مشروع تشغيل المنظومة المحلية لبطاقات الدفع "جيون"، من خلال إجراء أول معاملة مالية ناجحة عبر استخدام بطاقة الدفع "جيون"، التي تتضمن مواصفات متميزة.

كما شهد إطلاق منصة التمويل المفتوح "أوبن فاينانس" إضافة إلى الهوية المرئية لوحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية "سندك"، بكونها أول وحدة مستقلة لتسوية المنازعات المصرفية والتأمينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. بجانب إطلاق شركة "أو آند إس" التابعة لشركة "عملات" المتخصصة في طباعة الطوابع الضريبية.

جاء ذلك خلال الاحتفال بمناسبة ذكرى مرور 50 عاماً على تأسيس المصرف المركزي، وأيضا حفل تخريج الدفعة الأولى من المواطنين الملتحقين في "برنامج إثراء" للتوطين في القطاع المالي البالغ عددهم ألفا و56 مواطناً ومواطنة بعد اجتيازهم مرحلة عالية المستوى من التدريب والتأهيل في معهد الإمارات المالي.

وجرى خلال الاحتفال ـ الذي أقيم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بحضور الشيخ سرور بن محمد آل نهيان والشيخ عبدالله بن محمد آل حامد رئيس المكتب الوطني للإعلام وخالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وعدد من كبار المسؤولين ـ عرض مسيرة التقدم والتطور الحافلة التي شهدها المصرف على مدى 50 عاما وأسهم خلالها في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي ودفع عجلة النمو الاقتصادي لدولة الإمارات وتحفيزه..إضافة إلى إطلاق حزمة من المشاريع الابتكارية التي تنفذها الشركات التابعة للمصرف المركزي ضمن برنامج البنية التحتية المالية لتسريع التحول الرقمي في القطاع المالي.

وأكد الشيخ منصور بن زايد آل نهيان حرص القيادة الإماراتية على مواصلة تعزيز مكانة الدولة مركزاً مالياً عالمياً..مشيراً إلى دور مصرف الإمارات المركزي في ترسيخ الاستقرار المالي والنقدي وتحقيق الفاعلية والمرونة في النظام المالي بجانب النهوض بالنمو الاقتصادي ودفع جهود التنمية في الدولة.

كما شدد على اهتمام القيادة بتمكين أبناء الوطن وتأهيلهم في مختلف مجالات العمل وميادين المعرفة لرفد القطاع المالي بكوادر وطنية مؤهلة وفق أعلى المستويات والمعايير العالمية لتسهم في تعزيز مسيرة النهضة الحضارية الشاملة التي تشهدها الإمارات.

واطلع الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على معروضات جناح المشاريع الابتكارية الذي أقامته الشركات التابعة للمصرف المركزي بهذه المناسبة، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

وأصدر المصرف المركزي بهذه المناسبة مسكوكة تذكارية من الذهب والفضة، يتضمن الوجه الأمامي لها صورة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، فيما تأتي على الوجه الآخر للمسكوكة صورة مبنى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي مع إبراز الرقم 50 رمزاً لليوبيل الذهبي.

من جانبه ثمن خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات المركزي في كلمته الافتتاحية، الدعم الذي يوليه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لتطوير القطاع المالي في الدولة لمواكبة مسيرة التنمية والتقدم التي تشهدها الإمارات في جميع المجالات.

وأشار إلى أن المشاريع الابتكارية التي أطلقها الشيخ منصور بن زايد اليوم تهدف إلى الارتقاء بمسيرة التحول الرقمي في البنية التحتية المالية وتعزيز التعاملات الرقمية وتسريع التحول الرقمي في دولة الإمارات عامة.

كما شهد الحفل تبادل مذكرات تفاهم بين شركة "عملات" والهيئة الاتحادية للضرائب بشأن طباعة "الرمز الشريطي " ــ المعروف بالباركود الخاص بالضرائب ــ بجانب مذكرات بين معهد الإمارات المالي مع كل من دائرة الموارد البشرية في إمارة الشارقة وجامعتي هارفارد وكولومبيا الأميركيتين وشركة "وايلي إدج " تهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل المعرفة والخبرات وتطوير مهارات الكوادر الشابة والكفاءات الوطنية بجانب تسريع تنفيذ برامج التوطين في القطاع المالي.