تحرك الأسعار

صعدت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتا إلى 83.67 دولار للبرميل بحلول الساعة 1117 بتوقيت غرينتش، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 21 سنتا إلى 78.22 دولار.

وتزايدت مخاطر اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط بعدما شنت فصائل مسلحة هجوما بطائرة مسيرة أمس الأحد على قوات أميركية في الأردن.

وقالت شركة ترافيجورا لتجارة السلع الأولية إنها تقيم المخاطر الأمنية التي قد تنجم عن استمرار مرور السفن في البحر الأحمر بعد إخماد حريق اندلع على متن ناقلة هاجمتها حركة الحوثي اليمنية.

وقال محللو إيه.إن.زد في مذكرة "اضطرابات الإمدادات كانت محدودة، لكن الأمر تغير الجمعة بعد إصابة ناقلة نفط تعمل لحساب ترافيجورا بصاروخ قبالة ساحل اليمن".

وقضت محكمة في هونغ كونغ، الاثنين، بتصفية مجموعة تشاينا إيفرغراند العقارية العملاقة في مؤشر على تفاقم الأزمة في قطاع العقارات في الصين بما انعكس على معنويات الطلب على الخام في أكبر مستورد للنفط في العالم.

ومن المرجح أن تخفض روسيا صادراتها من النافتا، وهي مادة وسيطة تستخدم في صناعة البتروكيماويات، بين 127500 إلى 136000 برميل يوميا، أي نحو ثلث الصادرات الإجمالية، بعدما تعطلت العمليات في مصافي على بحر البلطيق والبحر الأسود نتيجة حرائق، وفقا لتجار وبيانات تتبع السفن من مجموعة بورصات لندن.

وتجددت الهجمات على منشآت النفط الروسية، الاثنين، إذ أعلنت السلطات الروسية أن الدفاعات الجوية أحبطت هجوما بطائرة مسيرة على مصفاة سلافنفت-يانوس بمدينة ياروسلافل شمال شرقي موسكو.