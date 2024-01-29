وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتا إلى 83.32 دولار للبرميل بحلول الساعة 0937 بتوقيت غرينتش كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 27 سنتا إلى 77.74 دولار.

وقضت محكمة في هونغ كونغ، الاثنين، بتصفية مجموعة تشاينا إيفرغراند العقارية العملاقة في مؤشر على تفاقم الأزمة في قطاع العقارات في الصين بما انعكس على معنويات الطلب على الخام في أكبر مستورد للنفط في العالم.

وتزايدت مخاطر اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط بعدما شن مسلحون هجمة بطائرة مسيرة أمس الأحد على قوات أميركية في الأردن.

وقالت شركة ترافيغورا لتجارة السلع إنها تقيم المخاطر الأمنية التي قد تنجم عن استمرار مرور السفن في البحر الأحمر بعد إخماد حريق اندلع على متن ناقلة هاجمتها حركة الحوثي اليمنية.

وقال محللو إيه.إن.زد في مذكرة "اضطرابات الإمدادات كانت محدودة، لكن الأمر تغير يوم الجمعة بعد إصابة ناقلة نفط تعمل نيابة عن ترافيغورا بصاروخ قبالة ساحل اليمن".

ومن المرجح أن تخفض روسيا صادراتها من النافتا، وهي مادة وسيطة تستخدم في صناعة البتروكيماويات، بما يتراوح بين 127500 إلى 136 ألف برميل يوميا، بما يشكل نحو ثلث الصادرات الإجمالية، بعدما تعطلت العمليات في مصافي على بحر البلطيق والبحر الأسود نتيجة حرائق، وفقا لتجار وبيانات تتبع السفن من مجموعة بورصات لندن.