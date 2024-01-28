وذكرت مجموعة الصين للإعلام، أن وتيرة نمو الإيرادات المتراكمة لهذه الشركات ارتفعت لمدة خمسة أشهر متتالية.

وتشير الشركات الصناعية فوق الحجم المحدد إلى الشركات الصناعية التي يبلغ حجم أعمالها السنوية 20 مليون يوان على الأقل (نحو 3 ملايين دولار).

ومن بين 41 فئة صناعية تراقبها الهيئة سجّلت 27 صناعة نموا في الأرباح مقارنة بالعام السابق، بزيادة قدرها 12.2 نقطة مئوية عن العام السابق، فيما حققت 29 صناعة انتعاشا للعام بأكمله في معدل نمو الأرباح.

وأظهرت قطاعات الطاقة والتدفئة والغاز والمياه والإمداد أفضل أداء العام الماضي وسجلت الأرباح المجمعة زيادة ملحوظة بنسبة 54.7 بالمئة على أساس سنوي، وساهمت هذه الزيادة بـ3.1 نقطة مئوية في النمو الإجمالي للأرباح الصناعية في الصين.