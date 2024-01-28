وذكرت يونايتد أن أولى رحلات "ماكس 9" منذ السادس من يناير أقلعت من "نيوارك" متجهة إلى "لاس فيغاس" في حوالي الساعة 10:30 بالتوقيت المحلي وعلى متنها 175 راكبا وطاقم من ستة أفراد.

وتتوقع الشركة، ومقرها شيكاغو، تسيير بعض رحلات الركاب على متن طائرات ماكس 9 اليوم السبت.

ودفع انفجار لوحة بمقصورة القيادة في الخامس من يناير على متن طائرة "ماكس 9" كانت قد دخلت الخدمة لدى "ألاسكا إيرلاينز" منذ ثمانية أسابيع إلى منع إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية 171 طائرة "بوينغ 737 طراز ماكس 9" من التحليق، ما أفضى إلى إلغاء "ألاسكا إيرلاينز" و"يونايتد إيرلاينز" آلاف الرحلات.

ولكن الإدارة رفعت يوم الأربعاء أمرها بمنع التحليق بعد أن اعتمدت تدابير فحص وصيانة جديدة، وقالت إن بوينغ لن يكون بوسعها التوسع في إنتاج طائرات 737 ماكس أو إضافة خطوط إنتاج جديدة لها إلا بعد تحسين الجودة.