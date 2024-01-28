ويعني الحكم الذي أصدرته محكمة العدل العليا في فنزويلا، الجمعة، أن ماتشادو لن تتمكن من الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في النصف الثاني من العام الجاري.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر في بيان "تراجع الولايات المتحدة حاليا سياستها المتعلقة بعقوبات فنزويلا، استنادا إلى هذا التطور والاستهداف السياسي في الآونة الأخيرة لمرشحي المعارضة الديمقراطيين والمجتمع المدني".

وأضاف ميلر أن حكم المحكمة "قرار مقلق للغاية" ويتعارض مع الالتزامات التي أعلنها الرئيس نيكولاس مادورو للسماح لجميع الأحزاب باختيار مرشحيها للانتخابات الرئاسية.