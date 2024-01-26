وقال إيشان بهانو، كبير محللي السلع الزراعية في شركة كبلر، للبيانات والتحليل، "تأكد تحول مسار 16 سفينة أخرى هذا الأسبوع، مما رفع إجمالي شحنات الحبوب التي تحول مسارها إلى نحو 3.9 مليون طن، ارتفاعا من ثلاثة ملايين طن الأسبوع الماضي".

ويمر نحو سبعة ملايين طن من الحبوب عادة عبر قناة السويس إلى البحر الأحمر كل شهر.

واستمرار الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي على السفن على الرغم من الهجمات الجوية التي تقودها الولايات المتحدة على مواقع للجماعة في اليمن يعني أن المزيد من ناقلات الحبوب ستتجنب طريق البحر الأحمر، بحسب تقرير وكالة رويترز.

ونفذ الحوثيون الذين يسيطرون على مناطق ذات كثافة سكانية كبيرة في اليمن هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على السفن تضامنا مع الفلسطينيين في غزة. ويقول الحوثيون إنهم يستهدفون السفن التي لها صلات بإسرائيل أو المتجهة إليها.

وقال بهانو، من كبلر، "كثير من السفن التي حولت مسارها تحمل شحنات حبوب أميركية وتتوخى الحذر".

وأضاف "إحدى السفن التي أبحرت من الخليج الأميركي إلى الصين عبرت بالفعل قناة السويس باتجاه الجنوب لكنها توقفت 11 يوما جنوبي السويس قبل أن تعود شمالا لتعبر القناة، ثم تبحر عبر جبل طارق".

وقال بهانو إن أعدادا كبيرة من سفن الحبوب ما زالت تعبر البحر الأحمر.

وأضاف أن نحو 2.4 مليون طن من الحبوب ستمر عبر قناة السويس في يناير مقارنة مع 6.6 مليون طن في ديسمبر 2023 و6.4 مليون طن في يناير 2023.

وقال تاجر حبوب ألماني "السفن التي كانت تُستأجر سابقا تبحر غالبا عبر البحر الأحمر، لكن حجز سفن لشحنات جديدة يتزايد صعوبة... من الواضح أن الضربات الجوية لن توقف الهجمات بسرعة".