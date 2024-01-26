وأظهرت البيانات الرسمية أن الناتج المحلي الإجمالي الأميركي في الربع الأخير ارتفع بمعدل سنوي قدره 3.3 بالمئة، متجاوزا التوقعات بنمو قدره اثنين بالمئة كما أظهرت البيانات أيضا تراجع الضغوط التضخمية.

ومن المقرر صدور بيانات إنفاق الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، وهو المؤشر المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم، الساعة 1330 بتوقيت غرينتش اليوم الجمعة.

وثبت البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة كما كان متوقعا أمس الخميس، وأدت تصريحات كريستين لاغارد رئيسة البنك، التي بدت أقل قلقا بشأن توقعات التضخم، إلى زيادة الرهانات على خفض أسعار الفائدة في أبريل.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.25 بالمئة في أحدث التعاملات إلى 103.24.

وارتفع اليورو في أحدث تعاملات 0.3 بالمئة إلى 1.08750 دولار عقب انخفاضه 0.3 بالمئة في وقت سابق من الجلسة إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع مقابل الدولار بعدما أظهر مسح تراجع ثقة المستهلكين في ألمانيا بأكثر من المتوقع.

وصعد الجنيه الإسترليني 0.2 بالمئة في أحدث التعاملات إلى 1.27410 مقابل الدولار قبل إعلان بنك إنجلترا قراره بشأن أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل.

واستقر الين في أحدث التعاملات عند 147.69 أمام الدولار.