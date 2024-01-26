وقالت رئيسة الهيئة لينا خان، في بيان، "يتّضح أن التكنولوجيا الجديدة يمكن أن تنشئ أسواقا جديدة ومنافسة صحية".

وأضافت "لكن علينا التنبّه من التكتيكات التي تقفل هذه الفرصة".

وسيركز التحقيق على استثمارات كل من "مايكروسوفت" في شركة "أوبن ايه آي" الناشئة، و"أمازون" و"غوغل" في "أنثروبيك"، المنافسة المباشرة لـ"أوبن ايه آي".

ويفترض أن يتوصل التحقيق إلى معلومات تتعلق باستراتيجية الشركات، والعواقب المترتبة على إطلاق منتجات جديدة، والتأثير على حصص السوق وعلى إتاحة الموارد اللازمة لأنظمة الكمبيوتر هذه التي تتطلب شرائح إلكترونية متطورة.

وتعليقاً على هذا القرار، قالت ناطقة باسم "غوغل" "نأمل في أن تُعلَن أسماء الشركات التي لا تتيح "غوغل كلاود" أو التي لها تاريخ طويل في تقييد الزبائن، وتتبنى النهج نفسه في الخدمات لمتعلقة بالذكاء الاصطناعي".

واعتبرت "غوغل" أنّ "مايكروسوفت" تسعى إلى بناء نظام مغلق وحصري باستخدام نموذج الذكاء الاصطناعي الذي ابتكرته "أوبن ايه آي"، في حين تتيح منصتها السحابية استخدام نحو مئة نموذج لغوي مختلف.