من المتوقع أن يواجه موردو معدات الاتصالات مثل نوكيا ومنافستها السويدية إريكسون عامًا مليئًا بالتحديات حيث قلص مشغلو الهاتف المحمول شراء معدات الـ 5G الجديدة.

وبلغ الإنفاق الرأسمالي لشركة الاتصالات الأميركية "فيريزون" لعام 2023 حوالي 19 مليار دولار، انخفاضًا من 23 مليار دولار في عام 2022، مع خطط لخفض الإنفاق إلى ما بين 17 مليار دولار و17.5 مليار دولار هذا العام.

ودفع ضعف الطلب شركات مثل نوكيا ومنافستها إريكسون إلى كبح التكاليف، بما في ذلك من خلال خفض الوظائف، لتعزيز الأرباح.

وانخفضت أرباح نوكيا قبل الفوائد والضرائب (EBIT) إلى 846 مليون يورو (حوالي 920.2 مليون دولار)، بالمقارنة مع 1.15 مليار يورو في نفس الربع من العام السابق، لكنها تجاوزت ما توقعه المحللون عند 767.5 مليون يورو في استطلاع أجرته LSEG.

وقد تعززت الأرباح بفضل الهوامش الإجمالية القوية مع تحول المبيعات نحو البرمجيات.

وقال محللو جي بي مورغان في مذكرة "بشكل عام نرى النتائج قوية في بيئة أعمال صعبة".

وارتفع سعر سهم نوكيا نحو 7 بالمئة في التعاملات الصباحية المبكرة الخميس، وكان أكبر الرابحين على مؤشر ستوكس 600 الأوروبي.

وقالت الشركة إنها تتوقع أرباح تشغيلية مماثلة لعام 2024 تتراوح بين 2.3 مليار يورو و2.9 مليار يورو، مقارنة بتقديرات LSEG البالغة 2.38 مليار يورو.

وقال بيكا لوندمارك الرئيس التنفيذي لرويترز "هناك علامات على التعافي في البنية التحتية للشبكات".

ويتوقع لوندمارك انتعاش الطلب في النصف الثاني من هذا العام، مشيرًا إلى تحسن كمية الطلب مدعومًا بالطلب من شركات التكنولوجيا الكبرى والإنفاق الحكومي على البنية التحتية.

ووقعت نوكيا، التي وضعت خططا في أكتوبر لإلغاء ما يصل إلى 14 ألف وظيفة، اتفاق براءة اختراع مع شركة صناعة الهواتف الذكية الصينية "أوبو" وهي على وشك حل نزاع مع شركة أخرى.

ومع ذلك، قال الرئيس التنفيذي لوندمارك إن نوكيا ستنسحب من مشروعها الصيني المشترك مع هواوي.

وقالت نوكيا إن الشركة القابضة للمشروع المشترك – تي دي تك هولدينغ – وقعت اتفاقية لبيع الشركة بأكملها إلى كونسورتيوم يضم شركة هواوي.