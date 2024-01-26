قال رئيس قطاع الألعاب في مايكروسوفت فيل سبنسر، إن عدد الوظائف التي تقرر شطبها يعادل نحو 8 بالمئة من إجمالي عدد العاملين في القطاع، مشيراً إلى أنه يبلغ نحو 22 ألف عامل، بحسب وكالة بلومبرغ.

وكتب سبنسر في رسالة عبر البريد الإلكتروني للعاملين: "معاً نضع الأولويات، ونحدد المجالات المكررة، ونتأكد من أننا نسعى وراء أفضل فرص للنمو".

يأتي ذلك في لوقت الذي تنفذ فيه شركة بيلزارد إنترتينمنت تغييراً كبيراً في إطار خطة شطب الوظائف، وقد ألغت اللعبة المسماة "أوديسي".

ويأتي ذلك في وقت تجاوزت القيمة السوقية لمايكروسوفت، الـ 3 تريليونات دولار، للمرة الأولى على الإطلاق، في إشارة واضحة على مدى التفاؤل بين المستثمرين بأداء الشركة العملاقة المستقبلي في مجال الذكاء الاصطناعي بشكل خاص.

وارتفع سهم مايكروسوفت منذ بداية العام الحالي بنحو 7.7 بالمئة لتصل إلى 404.87 دولاراً، مع إغلاق جلسة الخميس، ولتصل القيمة السوقية الإجمالية للشركة إلى حوالي 3 تريليونات دولار. وتعزز هذه الزيادة مكانة مايكروسوفت بصفتها ثاني أكبر الشركات المدرجة في وول ستريت بعد آبل.