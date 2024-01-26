وأوضح الوزير الفرنسي أنه كان من المتوقع تسجيل عجز قدره 171.4 مليار يورو (نحو 187 مليار دولار) ولكن الإيرادات الضريبية كانت في نهاية المطاف "أقل جودة" مما كان متوقعا حيث أن صافي الإيرادات في الميزانية العامة جاءت أقل بمقدار 7.8 مليار يورو (8.5 مليار دولار) كما جاء في تقرير مجلس الوزراء.

كما أشار إلى أن النفقات انخفضت بمقدار 6.2 مليار يورو (نحو 6.7 مليار دولار) من المستوى المنصوص عليه في نهاية قانون التمويل الإداري، مضيفا أن الفضل في ذلك الانخفاض يعود جزئيا إلى عدم تنفيذ اعتمادات الوزارات وتعبئة أقل للضريبة على الإيرادات لصالح السلطات المحلية.

ولفت إلى أن الجهود مستمرة من حكومة بلادة للسيطرة على عجز الميزانية خلال عام 2024.