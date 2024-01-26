تحرك الأسعار

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 32 سنتا أو 0.39 بالمئة إلى 82.12 دولار للبرميل بحلول الساعة 0115 بتوقيت غرينتش، فيما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 41 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 76.95 دولار.

ويتجه خام برنت لإنهاء الأسبوع مرتفعا 4.5 بالمئة في حين يتجه الخام القياسي الأميركي لتحقيق مكاسب أسبوعية 4.8 بالمئة. ويتجه الخامان للصعود للأسبوع الثاني على التوالي.

وقالت مصادر إن مسؤولين صينيين طلبوا من نظرائهم الإيرانيين المساعدة في كبح هجمات الحوثيين في اليمن على السفن في البحر الأحمر وإلا فإن العلاقات التجارية مع بكين ستتعرض لأضرار، وهو ما مثّل خطوة ساعدت في تهدئة المخاوف من احتمال اضطراب الإمدادات.

وتلقت الأسعار هذا الأسبوع دعما من تراجع مخزونات الخام الأميركية بأكبر من المتوقع إلى جانب بيانات اقتصادية قوية من الولايات المتحدة والصين ومخاوف من اضطراب الإمدادات بعد هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على مصفاة لتكرير النفط في جنوب روسيا.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأربعاء إن مخزونات النفط الخام الأميركية انخفضت 9.2 مليون برميل بعد أن أثر الطقس الشتوي على إنتاج الخام.

وعلى جانب الطلب، أظهرت بيانات أن الاقتصاد الأميركي نما بأكثر من المتوقع في الربع الرابع، كما أعلنت الصين خفضا كبيرا في متطلبات الاحتياطي لدى البنوك بهدف تحفيز النمو.