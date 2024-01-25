قال بنك القرض الشعبي الجزائري في بيان، الخميس، إنه سيطرح 30 بالمئة من رأسماله للاستثمار الخاص.
وأضاف البنك المملوك للدولة أن سهمه يقدر بسعر 2500 دينار جزائري (18.66 دولار) وأنه سيبيع 60 مليون سهم.
وقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون العام الماضي إنه سيركز على تعزيز وإصلاح الاقتصاد وأنشطة التمويل.
ويأتي الطرح الجزئي ضمن خطة الجزائر لتحديث القطاع المصرفي وتعزيز قدرته على تمويل الاستثمار والنمو.
وتستحوذ البنوك المملوكة للدولة على نحو 95 بالمئة من إجمالي أصول القطاع المصرفي ومحافظ القروض في الجزائر.