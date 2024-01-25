وقالت الوزيرة بعد لقاء ديلما روسيف رئيسة بنك التنمية الجديد على هامش فعاليات النسخة السابعة عشر من المنتدى المالي الآسيوي بهونغ كونغ إن مصر تسعى لتعزيز التعاون كذلك مع بنك التنمية الجديد التابع للتكتل الاقتصادي.

وذكر بيان لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن واردات مصر من دول البريكس، وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، زادت بنحو 33 في المئة مقارنة بعام 2020، كما ارتفعت صادرات مصر إلى دول البريكس بنسبة 75 بالمئة مقارنة بعام 2020.

ومصر هي واحدة من ست دول دعيت للانضمام للبريكس في الأول من يناير هذا العام.

وتأمل مصر أن يساعد انضمامها للمجموعة في تخفيف النقص الحاد في العملة الأجنبية من خلال تقليل الحاجة إلى المعاملات بالدولار وجذب استثمارات جديدة، على الرغم من أن المحللين يقولون إن الأمر قد يستغرق بعض الوقت قبل ظهور أي فوائد.