وكان متوسط توقعات المحللين الاقتصاديين يشير إلى انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الأميركي في الربع الأخير من 2023 إلى 2 بالمئة بعد أن نما بنسبة 4.9 بالمئة في الربع الثالث.

وعلى مدار عام 2023 بأكمله، حقق الاقتصاد الأميركي نموا نسبته 2.5 بالمئة، بحسب ما ذكرته بلومبرغ.

وتبعث البيانات الأخيرة على التفاؤل بأن الولايات المتحدة نجحت في خفض التضخم بفضل رفع معدلات الفائدة من دون أن يؤدي ذلك إلى ركود.

وقالت وزارة التجارة إن إجمالي الناتج المحلي في الربع الرابع "يعكس الزيادات في إنفاق المستهلكين والصادرات وإنفاق الدولة والحكومات المحلية" وغير ذلك.

ونما الإنفاق الشخصي، الذي يعد محرك النمو الرئيسي للاقتصاد، بمعدل 2.8 بالمئة خلال الربع الأخير من 2023.