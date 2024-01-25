وقالت "مصدر" في بيانها إن التعاون بين الشركتين يمثل خطوة مهمة في إطار الجهود الرامية لخفض الانبعاثات الكربونية في قطاع الشحن البري.

من جهته قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر": "تتطلع (مصدر) لأن تكون إحدى الشركات الرائدة عالمياً في تطوير الهيدروجين الأخضر، ويمثل قطاع النقل أحد أهم أسواقه الاستراتيجية.. ومن شأن هذه المذكرة أن تسهم في تحقيق خفض كبير في الانبعاثات الكربونية ضمن قطاع الشحن البري بأوروبا، فضلاً عن مساهمتها في دعم طموحات دولة الإمارات للقيام بدور رائد ضمن سوق الهيدروجين منخفض الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2031 وتتماشى أيضا مع نهجنا في المبادرة واتخاذ خطوات سبّاقة لتطوير مشاريع مع شركاء استراتيجيين حول العالم".

وقال مارتن دوم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في "دايملر تراك": "تمثل هذه المبادرة المشتركة مع "مصدر" خطوة أولية بالنسبة لنا لتعزيز توفير الهيدروجين الأخضر المسال في أوروبا".

وتهدف دولة الإمارات إلى ترسيخ مكانتها منتجا وموردا رائدا وموثوقا للهيدروجين منخفض الكربون بحلول عام 2031.

تأسست "مصدر" عام 2006، وتنتشر مشاريعها في مجال الطاقة المتجددة في أكثر من 40 دولة حول العالم، وتبلغ القدرة الإنتاجية الإجمالية للمشاريع أكثر من 20 غيغاوات، بحسب البيان.

وتستثمر "مصدر" وتلتزم بالاستثمار في مشاريع حول العالم بقيمة إجمالية تتجاوز 30 مليار دولار، وتستهدف الشركة رفع القدرة الإنتاجية لمحفظة مشاريعها إلى 100 غيغاوات بحلول عام 2030.

وتلتزم شركة "دايملر تراك" بشكل واضح باتفاقية باريس للمناخ وهي رائدة في قطاع النقل المستدام، وتخطط الشركة لجعل كامل أسطولها من الشاحنات والحافلات دون انبعاثات كربونية خلال عمليات التشغيل ضمن الأسواق الأساسية العالمية التي تنشط فيها الشركة والتي تشمل كلاً من (أوروبا والولايات المتحدة واليابان) وذلك بحلول عام 2039.

وتتبع شركة "دايملر تراك" استراتيجية مزدوجة لإزالة الكربون من وسائل النقل، تشمل المركبات التي تعمل بالهيدروجين وتلك العاملة بالبطاريات.

وفي عرض لجدوى استخدام الهيدروجين السائل في النقل البري، أكملت شاحنة مرسيدس-بنز "جين إتش2" التابعة لشركة دايملر تراك، مؤخراً رحلة لمسافة 1047 كيلومتراً ضمن الأراضي الألمانية في خزان واحد من الهيدروجين السائل في ظل ظروف واقعية. وتقوم "دايملر تراك" ببناء أسطول تجريبي للعملاء من شاحنات مرسيدس-بنز "جين إتش2" والتي من المتوقع نشرها منتصف عام 2024.