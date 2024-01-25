يشمل الرقم، الذي يزيد عن التوقعات، مكثفات الغاز المستبعدة من حصة روسيا بموجب اتفاق مجموعة أوبك+ التي تضم كبار منتجي النفط في العالم.

وقال وزير الطاقة نيكولاي شولجينوف أواخر العام الماضي إن من التوقع أن ينخفض إنتاج النفط الروسي في 2023 إلى 10.46 مليون برميل يوميا أو "ربما أقل قليلا".

ودعت السعودية وروسيا، أكبر مصدري النفط في العالم، جميع أعضاء أوبك+ للاتفاق على خفض الإمدادات بعد اجتماع للمجموعة.

وكانت روسيا قد وافقت على تعميق خفض صادرات النفط الخام والمنتجات النفطية إلى 500 ألف برميل يوميا في الربع الأول من عام 2024.

قال نوفاك أيضا في كشف نادر عن بيانات إنتاج الطاقة الروسية، والتي أصبحت سرية إلى حد كبير منذ بدء الصراع في أوكرانيا في فبراير 2022، إن إجمالي صادرات الغاز عبر خطوط الأنابيب بلغ 91.4 مليار متر مكعب في عام 2023. ولم يقدم أي أرقام للمقارنة.

وحولت روسيا صادراتها من النفط والغاز بعيدا عن أوروبا إلى آسيا، لا سيما إلى الصين والهند. وهي تعمل على تعزيز صادرات الغاز إلى الصين عبر خط الأنابيب "قوة سيبيريا"، الذي من المتوقع أن تصل الإمدادات من خلاله إلى طاقتها السنوية الكاملة البالغة 38 مليار متر مكعب بحلول عام 2025.

وقال نوفاك إن من المتوقع ارتفاع صادرات خطوط أنابيب الغاز الروسية 11 بالمئة إلى 108 مليارات متر مكعب في 2024 بفضل زيادة التدفقات إلى الصين.