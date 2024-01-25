وبحسب تصريحات الخوري لوكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام"، فإن دولة الإمارات أصدرت خلال العام الماضي سندات والصكوك بقيمة إجمالية بلغت نحو 2 مليار دولار (7.7 مليار درهم).

وأشار إلى إطلاق برنامج صكوك الخزينة الإسلامية بقيمة 1.1 مليار درهم في عام 2023، شهد طلبا قويا وسجل عطاءات بقيمة 8.3 مليار درهم، مع تجاوز حجم الاكتتاب بواقع 7.6 مرة.

وأكد مواصلة تحقيق نتائج قوية في عروض السندات حيث استمرت الإصدارات في جذب مستثمرين ذوي جودة عالية، وولّدت طلبا قويا حيث تم تجاوز حجم الاكتتاب في المعاملات بأكثر من 5 مرات في المتوسط.