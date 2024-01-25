ومع ذلك، حافظت شركة الطيران على توقعاتها لصافي الربح للعام المالي 2024 بعد بداية إيجابية للربع الرابع لديها المنتهي في مارس. وانخفضت أسهمها ستة بالمئة بحلول الساعة 0910 بتوقيت غرينتش.

وواصلت شركات الطيران الأوروبية الإعلان عن نتائج قوية على خلفية الطلب المتواصل على السفر، لكن التوقعات المستقبلية غير واضحة بسبب عدم الاستقرار الجيوسياسي وارتفاع تكاليف وقود الطائرات وعدم اليقين الاقتصادي.

وكانت ويز إير أيضا واحدة من شركات الطيران الرئيسية التي تضررت من مشكلات تتعلق بمحركات آر.تي.إكس وقالت إنها ستواجه تراجعا في طاقتها نتيجة لذلك.

وكانت الخسارة التشغيلية البالغة 180 مليون يورو (196 مليون دولار) في الربع الثالث لويز إير، الذي انتهى في 31 ديسمبر، أكبر من خسارة الربع الثالث من العام الماضي البالغة 155 مليون يورو، بسبب إلغاء الرحلات الجوية.

ووفقا لاستطلاع أجرته مجموعة بورصات لندن، توقع المحللون خسارة قدرها 93 مليون يورو.

وقال الرئيس التنفيذي جوزيف فارادي في بيان "بينما تأثر الأداء المالي في الربع الأخير بشكل جوهري بتعليق وتحويل رحلات إسرائيل، فإننا نحافظ على توقعاتنا لصافي الربح في العام المالي 2024".

وذكرت الشركة في البيان أنها ستستأنف رحلاتها إلى إسرائيل في مارس.

لم يكن هناك تغيير في حالات إيقاف الطائرات المتوقعة خلال عمليات فحص المحرك، إذ من المقرر أن يتم إيقاف 40 طائرة بحلول نهاية السنة المالية 2023-2024 ومن المقرر أن تظل القدرة التشغيلية ثابتة حتى السنة المالية 2024-2025.