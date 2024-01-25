وأضافت الشركة في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية أنها "تقوم بمساندة الشحنات الكويتية لأسواقها العالمية".

وكان مصادر لـ اقتصاد سكاي نيوز عربية قد قالت إن شركة ناقلات النفط الكويتية قرّرت إيقاف مرور ناقلاتها في البحر الأحمر، موقتاً، بسبب تطور الأحداث في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن.

وسيكون قرار الإيقاف بشكل مؤقت وسيخضع للمراجعة الدورية المستمرة لحين استقرار حال المنطقة، بحسب المصادر، التي أكدت التزام مؤسسة البترول الكويتية التام بتنفيذ عقودها المبرمة مع الدول المختلفة، وذلك عبر ناقلات أجنبية.